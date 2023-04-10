بعد التحذير من طقس الأسبوع.. اضطراب لحركة الملاحة والصيد بالبحار

حذر خبراء الأرصاد الجوية، من أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، حيث تشهد هذه الأيام حالة من ارتفاع الأمواج داخل المسطح المائي بمياه البحر الأبيض المتوسط لأكثر من ثلاثة أمتار ونصف، وهو الأمر الذي يهدد حركة الصيد من ممارسة عملها خلال تلك الأيام، ونوهت هيئة الأرصاد بضرورة توخي الحظر لدى جموع الصيادين حال إقلاعهم ضمن رحلات صيد.

شدة الرياح قوية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط ، خلال طقس الأسبوع الجاري سوف تشهد ارتفاعا على مدار الساعة، وذلك نتيجة نشاط كبير للرياح خلال تلك الأيام حتي يوم الأربعاء، وهو ما يستوجب الحيطة والحظر الشديد من قبل الصيادين العاملين بالبحر المتوسط بالمحافظات والمدن الساحلية.

تحذير للصيادين

بينما شددت هيئة الأرصاد الجوية علي ضرورة التوقف وعدم الإقلاع عن الصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط، حال التحذير بذلك خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حتى لا تتعرض تلك المراكب للخطر الداهم والغرق حال ارتفاع حركة الأمواج عن ذلك، كما تشهد حركة الملاحة بالبحر الأحمر استقراراً.