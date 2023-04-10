إصابة أب وابنه في حادث سيارة بقنا

أصيب طبيب ونجله، في الساعات الأولى من صباح اليوم ، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، أمام عرب الصبحة بقرية المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وحُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بلاغ من هيئة إسعاف قنا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام عرب الصبحة، في قرية المراشدة، وأسفر الحادث عن إصابة طبيب وطفله.

مصابي حادث قنا

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقنا إلى موقع الحادث، وبعد الفحص تبين أن المصابين هما: ضياء عطيتو فرغلي، 43 عامًا، طبيب بيطري، كسر بالذراع الأيسر، وابنه عبد الرحمن، 5 سنوات، سحجات وكدمات، وجرى نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حُرر محضرًا بالواقعة، وأًخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.