سعر الدولار اليوم الاثنين 10-4-2023 بالبنوك.. كم في «الأهلي»؟

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 10-4-2023 بالبنوك المصرية، اليوم، استقرارا في بداية التعاملات حيث إن سجل سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، ليكون بذلك الأقل سعرا هي بنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والأعلى مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB، وبالنسبة لسعر البيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه.

والأقل في البيع لسعر الدولار اليوم الاثنين 10-4-2023 بالبنوك المصرية، هم أيضا بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء 30.83 جنيه وللبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، الشراء إلى 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه، وفقا لما أعلنه البنك في بداية التعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، الشراء 30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه أي مثل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك القاھرة

فيما جاء سعر الدولار في بنك القاھرة، بالنسبة للبيع 30.95 جنيه والشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلام

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، للشراء 30.90 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء إلى 30.85 والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وهو نفس المبلغ في سعر الدولار في بنك الإسكندریة، حيث وصل الشراء إلى 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.