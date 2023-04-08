سعر الدولار اليوم 8-4-2023.. مستقر محليا ومرتفع عالميا لهذه الأسباب

استقر سعر الدولار اليوم 8-4-2023 اليوم مقابل الجنيه المصري، إذ استمر الاستقرار منذ أيام، وبلغ أقل سعر للشراء في البنوك المصرية 30.75 جنيه والأعلى سعرا للشراء 30.90 جنيه كما بلغ سعر الدولار الأقل بيعا اليوم 30.83 جنيه، والأعلى بيعا اليوم 30.96 جنيه.

ولم تتحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه منذ نهاية تداولات الخميس نظرًا للعطلة الأسبوعية التي تستمر ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على أن تبدء التداولات يوم الأحد.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل الدولار أقل سعر له في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية ليسجل سعر الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار في بنك القاھرة، فسجّل البيع 30.95 جنيه والشراء 30.85 جنيه، ووصل سعره في بنك أبوظبي الإسلامي، للشراء 30.90 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، للشراء 30.85 وللبيع 30.95 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، لسعر الشراء 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات أمس الجمعة بعدما أظهرت بيانات زيادة الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي في إشارة لاحتمال أن يضطر البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مجددًا الشهر المقبل، وارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 102.16 بعد صدور بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة.

ودعمت هذه التقارير من قوة الدولار أمام العملات الأجنبية وكذلك الذهب، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض الذهب خلال الفترة المقبلة.