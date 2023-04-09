سعر الدولار اليوم الأحد 9-4-2023 بالبنوك

يشهد سعر الدولار اليوم الأحد 9-4-2023 في البنوك، استقرارا ملحوظا، حيث يبلغ سعر الأقل شراءً 30.75 جنيها والأعلى شراءً 30.90 جنيه، كما بلغ سعر الدولار الأقل بيعا 30.85 جنيه، والأعلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يعتبر البنك الأهلي المصري، أقل البنوك سعرا لبيع وشراء الدولار حيث يبلغ سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدولار اليوم الأحد 9-4-2023 في البنوك 30.75 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع 30.85 جنيه، ذلك السعر المعلن عنه في العديد من البنوك المصرية وهي، بنك مصر وبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه بالنسبة للشراء و30.96 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الأسلامي

يسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر اليوم للشراء، حيث يبلغ سعره 30.90 والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

كما يبلغ سعر الدولار اليوم، في ميد بنك 30.88 للشراء وبالنسبة لسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن سعر الدولار اليوم حيث يسجل 30.85 للشراء والبيع 30.95 جنيه، وذلك السعر المعلن عنه داخل البنك التجاري الدولي أيضا.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

يسجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيه للشراء و30.85 بالنسبة للبيع.