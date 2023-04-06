«الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية وتكشف موعد ذروة الموجة الحارة

تشهد البلاد موجة حارة خلال الساعات المقبلة، وفقا لما كشفته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ثم تعود الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى، لتستمر التقلبات الجوية على معظم المدن ومحافظات الجمهورية.

وقالت منار، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إنّ ارتفاع درجات الحرارة يبدأ من صباح الغد الجمعة الموافق 7 أبريل، ويستمر حتى مساء السبت، لتنخفض درجة الحرارة مرة أخرى.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، سقوط الأمطار، بداية من صباح الأحد المقبل، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الشهر الحالي، مطالبة المواطنين باتخاذ حذرهم وعدم تخفيف الملابس خلال الفترات المقبلة حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد.

درجات الحرارة الخميس 6 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

درجات الحرارة الجمعة 7 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

درجات الحرارة السبت 8 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.