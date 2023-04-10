مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي دائرة قسم الشيخ زايد ثانِ، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى زايد العام، وتحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بالطريق الصحراوي دائرة القسم، وعلى الفور، أمر مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم كريم سمير رئيس المباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

مصرع موظف في الحادث

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع موظف بشركة رخام، 50 سنة، حال استقلاله سيارة ملاكي يقودها زميله بذات الشركة، واختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلاب السيارة واصطدامها بحاجز خرساني أدى إلى مصرعه في الحال، وإصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى زايد العام، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.