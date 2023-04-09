متصلة عبر قناة الناس: أنا مريضة سكر وريقي بينشف في الصيام.. وأمين الفتوى: «تمضمضي»

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة حول إنها مريضة سكر وريقها يجف ولا تستطيع بلعه، بسبب الصيام، قائلا: «مبدئيًا كدة طالما روحنا لدكتور وقال لنا افطر يبقى لازم تفطر (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، لازم تفطر فورا».

ضرورة الاستعانة بالطبيب

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لازم تسمع كلام الطبيب طالما فاهم وعارف كويس إيه مشكلتك الصحية، ويؤمرك تفطر يبقى لازم تفطر عشان صحتك لا تتأثر، لو الدكتور لم يؤمرك بالفطر، بس ريقك ناشف جدًا ومش عارفة تعملي إيه تمضمضي فقط ظاهريًا، وهذا لا يفسد الصيام، ولا تبالغي في المضمضة حتى لا تنزل في الحلق وتفسد الصيام».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.