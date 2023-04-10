أسعار البيض اليوم 10-4-2023 في الأسواق والمحلات.. الأبيض بـ110 جنيهات

تشهد أسعار البيض اليوم 10-4-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارا، بحسب ما ذكر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، إذ سجل سعر طبق البيض الأبيض في أرض المزرعة 100 جنيه، وبالنسبة لطبق البيض الأحمر في المزرعة وصل إلى 102 جنيه، ونرصد في السطور التالية التفاصيل.

وذكر رئيس شعبة الدواجن، أنّ أسعار البيض اليوم 10-4-2023 في الأسواق والمحلات تشهد استقرارًا، ومن المتوقع استمرار ذلك الفترة المقبلة.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻟﯾوم

وسجلت أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻟﯾوم 10-4-2023 في أرض المزرعة، بالنسبة للأحمر 102 جنيه والبيض الأبيض 100 جنيه.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وأضاف السيد، أنّ أسعار البيض الأحمر للمستهلك تصل إلى 115 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻟﺑﻠدي

وسجلت أسعار البيض البلدي اليوم، 120 جنيهًا للمستهلك.

ﺳﻌر ﻛرﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾض اﻟﯾوم

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم بالنسبة للجملة، البيض الأبيض 100 جنيه، وسعر البيض الأحمر 102 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

تتراوح أسعار الدواجن اليوم، البيضاء بين 68 جنيهًا و69 جنيهًا، بحسب بورصة الدواجن والساسو بين 85 جنيهًا و87 جنيهًا، والفراخ المجمدة بـ65 جنيهًا، وتُباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلًا رمضان».