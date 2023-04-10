تراجع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. الكيلو بـ68 جنيها

تراجع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم، في بداية التعاملات، حيث إن تتراوح أسعار الدواجن البيضاء بين 68 جنيهًا و69 جنيهًا، بحسب بورصة الدواجن، ويعود ذلك نتيجة ضخ الدولة لكميات كبيرة من الفراخ المجمدة التي تباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمصان» بسعر 65 جنيهًا.

وبخلاف تراجع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 10-4-2023، سجل سعر الفراخ الساسو بين 85 جنيهًا و87 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻟدواﺟن اﻟﺑﯾﺿﺎء

وأسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 68 جنيهًا و69 جنيهًا في أرض المزرعة.

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت اﻟﯾوم

وأسعار الكتاكيت اليوم، الأبيض بين 5 جنيهات و5.25 جنيه، والساسو بيور بين 10 جنيهات و11 جنيهًا، وساسو بين 9 و10 جنيهات، والبلدي بين 4 و4.4 جنيه، والهجين بين 5 و6 جنيهات.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑط اﻟﯾوم

وعن أسعار البط اليوم، سجل البط مسكوفي عمر يوم، بين 30 و32 جنيهًا، والبط الفرنساوي بين 9.5 و10.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

ووصلت أسعار البيض اليوم، بالنسبة للأبيض بين 98 و99.75 جنيه، والبيض الأحمر بين 99 و100.75 جنيه، والبلدي بين 99 و100 جنيه.