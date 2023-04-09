أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 9-4-2023.. البلدي بـ3.50 جنيه والساسو بـ8

تشهد أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 9-4-2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار الكتاكيت أمس تراجعا بنحو جنيهين، في ظل أنّ هناك توقعات باستقرارا الأسعار حتي نهاية شهر رمضان المبارك وقد تنخفض بعد الشهر الكريم، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 9-4-2023

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 9-4-2023، وفق شعبة الدواجن كما يلي:

- يبلغ سعر الكتكوت الأبيض 8 جنيهات بعد أن وصل إلى 10 جنيهات.

- يبلغ سعر الكتكوت البلدي 3.50 بدلا من 4.4 جنيه.

- يسجل سعر الكتكوت الساسو 8 بعد أن وصل منذ عده أيام الي 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 9.25 بدلا من 14 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة الحمد 9 جنيهًا بعد أن وصل منذ عدة أيام إلى 13 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة الوطنية 12 جنيهًا.

- سعر الكتكوت شركة الوادي 12 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة العناني 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم 8 جنيهات.

- سعر شركة المصرية الهولندية 8 جنيهات بعد أن وصلت إلى 13 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة الفيروز 9.5 بدلا من 13.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم شركة الوادي

وبالنسبة لأسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي تبلغ 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت عمر یوم

وقد تكون أسعار الكتاكيت عمر يوم كما يلي:

- سعر كتكوت هجين يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

- سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 و8 جنيهات.

- سعر كتكوت روزي بيور بين 6.5 و7.5 جنيه.