عدد ساعات الصيام في اليوم الـ19 من شهر رمضان 2023 وموعد الإفطار

يهتم الصائمون في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان 2023، بالاطلاع على عدد ساعات الصوم اليوم الاثنين 10-4-2023، وموعد مدفع الإفطار وصلاة المغرب، وفقا لإمساكية رمضان، المعلنة من جانب معهد البحوث الفلكية.

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ19 من شهر رمضان

وتبلغ ساعات الصيام اليوم الموافق 19 رمضان، 14 ساعة و34 دقيقة، ويبدأ الصيام من الساعة 4:6 فجرا حتى الساعة 6:18 مساء، حيث موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة والإمساك والسحور اليوم 19 رمضان

- موعد صلاة المغرب 6:19 مساء.

- موعد صلاة العشاء 7:39 مساء.

- موعد السحور 3:47 فجرا.

- موعد الإمساك 3:59 فجرا.

- موعد صلاة الفجر 4:05 فجرا.

- موعد صلاة الشروق 5:34 صباحا.

- موعد صلاة الظهر 11:57 صباحا.

- موعد صلاة العصر 3:30 مساء.

عدد ساعات الصيام الأيام المقبلة

أما عن عدد ساعات الصيام المتوقعة في الـ10 أيام المقبلة من شهر رمضان، فتباينت بين يوم وآخر، كما يلي:

- 19 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و34 دقيقة.

- 20 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و37 دقيقة.

- 21 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و38 دقيقة.

- 22 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و40 دقيقة.

- 23 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و42 دقيقة.

- 24 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و44 دقيقة.

- 25 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و46 دقيقة.

- 26 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و48 دقيقة.

- 27 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و54 دقيقة.