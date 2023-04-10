«الزراعة» توجه تحذيرا لمزارعي القمح: سيطرة للكتلة الباردة مع سقوط أمطار

وجه مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحذيراً عاجلاً إلى مزارعي القمح والبطاطس؛ مطالباً إياهم بعدم التعجل في حصاد القمح والبطاطس خلال هذه الأيام.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة أنَّه متوقع خلال بداية من اليوم الاثنين وحتى الجمعة بداية سيطرة وتوغل للكتلة الشمالية الباردة لتزيح في طريقها كتلة الهواء الساخن لمنخفض السودان الموسمي، وبالتالي بداية من غد الاثنين لتسيطر الجبهة الباردة على شمال البلاد والوجه البحري وهو ما يتسبب في انخفاض كبير في درجات الحرارة بمقدار من 8 – 10 درجات مئوية لتكون الحرارة العظمي حول 22 درجة مئوية في شمال الدلتا و حول 25 درجة مئوية في الدلتا و30 درجة مئوية في القاهرة وحول 31 درجة مئوية في المنيا وبني سويف والفيوم وتستمر شديدة الحرارة حول 40 في جنوب الصعيد.

توقعات بحدوث سيول في بعض المحافظات الجبلية

أضاف أنَّه بداية من الثلاثاء وحتى الجمعة سيحدث انخفاض كبير في درجة الحرارة ليلاً على شمال الجمهورية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد لتعود الأجواء باردة أو مائلة للبرودة ليلاً (12 – 14 درجة مئوية) وتستمر الحرارة ليلاً معتدلة في جنوب الصعيد.

كما توقع سقوط أمطار متفرقة تتركز معظمها على الوجه البحري وسيناء والساحل الشمال الغربي لتستمر حتى الخميس وسوف تكون غزيرة على سيناء ومدن القناة والبحر الأحمر وتصل لحد السيول في بعض المناطق الجبلية، وستكون خفيفة إلى متوسطة تبدأ من بعد الظهر على الساحل الشمالي الغربي ثم تصل ليلاً إلى الدلتا وتكون متوسطة إلى غزيرة على كل الوجه البحري والقاهرة وسيناء ومدن القناة وتصل أحياناً إلى مناطق شمال الصعيد.

ضرورة التوقف عن حصاد القمح أو الري أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء

وأكّد ضرورة التوقف عن حصاد القمح أو الري أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى لا تتسبب الأمطار في تلف المحصول وكذلك التوقف عن حصاد البطاطس والبنجر والثوم وحتى الكمون يوم الأربعاء، مع تأخير زراعة محاصيل العروة الصيفية حتى الخميس، كذلك التوقف عن الرش بالمبيدات تماماً لكل المحاصيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.