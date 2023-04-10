تهديد الدكتور سهام بالقتل في الحلقة 3 من مسلسل كشف مستعجل

إنذار أخير وجهه يوسف إلى الدكتور سهام طبيبه النفسي، بقتله هو وجميع أفراد أسرته خلال أسبوعين فقط، في حالة عجز الدكتور عن علاجه من الحالة النفسية التي يمر بها وتجعله يرتكب العديد من الجرائم.

وبعد هذا التهديد يعيش الدكتور سهام حالة قلق ورعب على أسرته وبناته الصغار وزوجته، ولا يجد من يتحدث معه، كما يخاف من غضب يوسف إذا لجأ للشرطة مرة أخرى، كل هذا ضمن الأحداث المتلاحقة يوميًا من مسلسل كشف مستعجل المعروض يوميا على قنوات DMC والحياة حصريًا.

مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل، تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي، وتدور أحداثه في 15 حلقة، بطولة محمد عبدالرحمن وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، ومصطفى خاطر وليلى عز العرب.

مواعد عرض مسلسل كشف مستعجل على dmc

- يُعرض على قناة dmc في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يُعاد عرضه على dmc دراما في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

موعد مسلسل كشف مستعجل على الحياة

- يُعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساءً.

- يُعاد عرضه على الحياة مسلسلات،في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.