موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قنوات الحياة وdmc 

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كشف مستعجل، بعد عودة الدكتور سهام إلى منزله وفشله في تقديم بلاغ ضد مريضه يوسف في قسم الشرطة، ليروي لزوجته ما حدث معه، لكنّه يكتشف أنّه تحت مراقبة دقيقة من يوسف، الذى يهدده بالقتل هو وأسرته.

موعد إعادة الحلقة 3 من مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض يوميا 4 مرات يوميا، على قنوات دي إم سي ودي إم سي دراما، والحياة، والحياة مسلسلات، بتوقيتات مختلفة، حتى يستطيع محبي ومشاهدى المسلسل، متابعتة أحداثه اليومية وفقا للموعد الذي يتلائم معه.

- كشف مستعجل يعاد يوميا على شاشة dmc دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

- كشف مستعجل يعاد يوميا على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

موعيد عرض الحلقة 4 الليلة من مسلسل كشف مستعجل

- يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

مسلسل كشف مستعجل

أحداثه تدور في 15 حلقة، من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.، وبطولة ميمي جمال ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وليلى عز العرب، وهنادي مهنا.