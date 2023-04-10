مسلسل كشف مستعجل الحلقة 4 بطولة مصطفى خاطر وهنادي مهنا

يحاول الدكتور سهام منع شقيقته علياء من الموافقة على خطبة يوسف، كما يحاول مع والدته لرفض العريس، خاصة بعد أن لاحظ ترحيب شديد من جانب شقيقته ووالدته وجميع أفراد أسرته على إتمام الخطبة، خاصة بعد أن تظاهر يوسف أمامهم أنّه شاب ممتاز و«عريس لقطة»، حيث يعيش فى مستوي اجتماعي مرموق ولديه شقة وسيارة ومطعم خاص به.

الحلقة 4 من مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 4 على dmc والحياة، وجاءت مواعيد عرض المسلسل اليوم 19 رمضان كما يلي:

- يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعاد عرض المسلسل يوميا على شاشة dmc في تمام الساعة 8.30 صباحا.

- يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- المسلسل يعاد يوميا على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

نجوم مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل احد الاعمال الكوميدية القليلة المعروضة في موسم رمضان 2023، وهو بطولة مجموعة من النجوم منهم مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، تدور أحداثه في 15 حلقة ، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي.