الداعية الإسلامية نادية عمارة: على العبد التذلل والافتقار لله

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن الإنسان عندما يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة والسلطان، وجب عليه الحذر من أن يصبح متكبر، ووجب عليه التخلق بالتواضع، لافتة إلى أن نهج العلماء عند شرح أسماء الله الحسنى، وصفاته العليا، بعد الانتهاء من بيان وشرح أسم الله تعالى، في ختام هذا الشرح يذكر حظ العبد من الاسم.

وأضافت عمارة خلال حديثها ببرنامج «قلوب عامرة» على شاشة قناة «الناس»، أن الإمام القرطبي ذكر بنهاية شرحه لاسم الله المتكبر، أنه يجب على العبد وعلى كل مكلف أن يعتقد العظمة والكبرياء لله وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا حظ للعبد من هذا الاسم، كون هذا الاسم وهذه لصفة خاصة بالله سبحانه وتعالى الذي له الكبرياء جل جلاله.

على العبد التذلل والافتقار للمتكبر الجبار

وتابعت الداعية الإسلامية، أن العبد مع اسم الله المتكبر هو متعلق بالمتكبر لا متخلق بالمتكبر، إنما حظ العبد عند فهم أن الكبرياء الكامل لله جل جلاله، أنه يتذلل لله، فحظه الذل والافتقار للمتكبر الجبار، الذي بيده مقاليد السماء والأرض، كما أنه يحجب أن يكون مع الخلق لين الجانب، متواضع مع عباد الله.

على العبد التواضع لعظمة الله

وأكدت عمارة، أن من عرف كبرياء الله عز وجل، أولًا تواضع لله فيخضع لعظمته تعالى ويخشع لعزته، سبحانه وتعالى، فيطيع المولى ويخضع لأمر ربه، ويتذلل بين يديه، لأنه لا يتحقق العبد بمقام العبودية لله عز وجل إلا بكمال الخضوع مع كمال المحبة.