رئيس «الجمعيات الأهلية»: متطوعو «كتف في كتف» يقدمون ملحمة غير مسبوقة بتاريخ مصر

قال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن مبادرة «كتف فى كتف» ملحمة غير مسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية، يقودها التحالف بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى كافة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر الأوْلى بالرعاية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم كله.. وإلى نص الحوار:

أين انطلقت المبادرة؟

- انطلقت مبادرة «كتف فى كتف» من محافظة جنوب سيناء استعداداً لشهر رمضان المبارك، وشهدت المحافظة وصول قطار الخير فى اصطفاف كبير من متطوعى التحالف الذين استقبلوا 11 قاطرة مُحملة بأكثر من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية، تحتوى على 400 طن مواد غذائية و2000 بطانية لأهالى جنوب سيناء، والمبادرة تستهدف جميع المحافظات من أجل الوصول إلى كل شبر فى أرض الوطن، لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

ما حجم المساعدات التى تقدمها المبادرة؟

- «كتف فى كتف» تُعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتستهدف توزيع 6 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية كافة، ويستفيد منها 4.5 مليون أسرة و20 مليون فرد، لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً، وكذلك تخفيف حدّة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات.

كيف تدار عملية توزيع المساعدات التى تقدمها المبادرة؟

- التحالف لديه قاعدة بيانات موحدة، موسعة وموثقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وقاعدة البيانات الموحدة للمستفيدين من خدمات ومساعدات التحالف الوطنى تتم بناء على بيانات دقيقة ودراسة للحالات الأشد احتياجاً، بالمشاركة مع الجمعيات التابعة بمختلف المحافظات، بحيث لا يتم تقديم مساعدة لشخص هناك من هو أوْلى بها منه، كما تم توزيع الأدوار بين الجمعيات والمؤسسات بشكل ممنهج من أجل ضمان تغطية كافة أنحاء الجمهورية، كما تعتمد عملية التوزيع بشكل أكبر على جهود المتطوعين التى تُعد الذراع الأقوى للمبادرة.

المتطوعون جزء مهم وأساسى من هذه الخطة.. حدثنا عن الدور الكبير الذى يلعبه المتطوعون فى المبادرة؟

- المتطوعون هم الجنود المجهولون وراء النجاح الساحق الذى حققه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى منذ اللحظة الأولى لانطلاقه، ووصل عددهم لأكثر من 250 ألف متطوع، فهم رمانة الميزان، وهم الضمان الحقيقى لوصول الدعم لمستحقيه من خلال انتشارهم فى كافة المحافظات، ومساهمتهم فى عمليات التوزيع، لنرسل من خلالهم رسالة للعالم أجمع بأن مصر قادرة بسواعد أبنائها، وأنها دولة تتميز بالتعاون بين كافة أطياف المجتمع.

مشاركة 60 ألف متطوع تبعث برسالة للعالم بأن مصر دولة تتميز بالتعاون بين كافة أطياف المجتمع

والاحتفالية الجماهيرية الكبرى للمبادرة يشارك بها أكثر من 60 ألف متطوع؛ احتفالاً بجهودهم خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع أكثر من 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها فى جميع المحافظات قبل بداية شهر رمضان المبارك، ويشارك بها كل مؤسسات التحالف، التى بلغت 34 كياناً تنموياً، تشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

مبادرة «كتف فى كتف»

أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقها التحالف ليقدم نموذجاً جديداً للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذى يعكس مدى ترابط الشعب المصرى، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعى بين أفراده، وأهم ما يميز المبادرة هو الانتشار الجغرافى الواسع لها، إذ تغطى المبادرة كافة محافظات الجمهورية والمناطق الحدودية والنائية، والوصول إلى كل شبر فى أرض الوطن، خلال خطة زمنية محكمة، لتنفيذ المبادرة فى وقت قياسى، إذ نستهدف من خلال المبادرة الوصول إلى الأسر الأوْلى بالرعاية قبل شهر رمضان.