أسعار حج الجمعيات الأهلية 2023.. ومهلة أسبوع لسداد تكلفة الفريضة المقدسة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أسعار حج الجمعيات الأهلية 2023، حيث انتهت الوزارة إلى اختيار 5250 حاجا هذا العام، وطالبتهم باصطحاب الأدوية الشخصية لهم، والالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، لافتة إلى أنّها ستوفر الوعظ الديني للحجاج، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، فضلا عن دليل يضم الإجراءات التي يمر بها الحاج، ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

تفاصيل أسعار حج الجمعيات الأهلية 2023

وعن أسعار حج الجمعيات الأهلية 2023، أوضحت الوزارة أنّه تم اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر، كاشفة عن أنّ الأسعار جاءت كما يلي.

- المستوى الأول بمبلغ 225 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «193 ألف جنيه + 32 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

- المستوى الثاني بمبلغ 186500 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «157500 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

- المستوى الثالث بمبلغ 171 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «142 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

مهلة أسبوع لإتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج

من جانبه، أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنّ أكثر من 22 ألف مواطن ومواطنة تقدموا لحج الجمعيات هذا العام، من خلال 2500 جمعية ومؤسسة أهلية، مشيرا إلى أنّه سيتم منح الحجاج المختارين في القرعة مهلة أسبوعًا لإتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج.