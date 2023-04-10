أسعار السمك اليوم الاثنين 10-4-2023 في الأسواق.. البلطي بـ80 جنيها

استقرت أسعار السمك اليوم الإثنين 10-4-2023 في الأسواق، وينافس السمك في الأسبوع الثالث من رمضان، بقية أنواع البروتين الأخرى، مثل الدواجن واللحوم، وسط طلب ملحوظ في أسواق التجزئة، بحسب ما ذكر أحمد سامي عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، وتختلف الأسعار للمستهلك بحسب المنطقة.

وبالنسبة لأسعار السمك اليوم الاثنين 10-4-2023 في الأسواق، يتراوح سعر كيلو الدنيس بين 150 و240 جنيهًا، وكيلو القاروص 160 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻣك اﻟﺑﻠطي

وسجلت أسعار السمك البلطي، بين 80 و90 جنيهًا، حسب المنطقة، وكيلو الثعابين بين 90 و280 جنيهًا، والجمبري يصل من 150 إلى 450 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر السمك اﻟﺑوري

وبالنسبة لأسعار سمك البوري اليوم، تصل من 115 إلى 130 جنيهًا، وكيلو السبيط 200 جنيهًا، والمكرونة السويسي تتراوح بين 120 و145 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك في ﺳوق اﻟﻌﺑور اﻟﯾوم

وبالنسبة لأسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، وصل سعر كيلو البلطي من 69 جنيهًا إلى 76 جنيهًا، والسمك البوري بين 45 و100 جنيه، والكابوريا بين 30 و90 جنيهًا، والكاليماري والسبيط من 110 إلى 240 جنيهًا، والدنيس بين 100 و180 جنيهًا، والثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وعن أسعار الأسماك في مصر اليوم، يتراوح كيلو الكابوريا بين 80 و160 جنيهًا، ويبدأ الجمبري من 150 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﺟﻣدة في ﻣﺻر

وعن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﺟﻣدة في ﻣﺻر، يصل سعر كيلو المكرونة المجمدة بين 30 و50 جنيهًا.