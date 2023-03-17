شعبة المخابز: مستعدون لشهر رمضان.. والأفران تبدأ العمل من 8 صباحا

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزير التموين أصدر توجيهات بشأن خطة تشغيل المخابز خلال شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر أن تعمل المخابز فترة صباحية وفترة مسائية خلال الشهر الكريم.

مواعيد المخابز في رمضان

وأوضح حماد في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن المخابز خلال شهر رمضان تعمل وفق جدول زمني معين، حيث من القرر أن تبدأ مواعيد عمل المخابز خلال الفترة الصباحية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء، بينما تعاود العمل مرة أخرى من الساعة السابعة مساء إلى الساعة 9 مساء خلال الفترة المسائية لمن يرغب.

وأشار حماد إلى أن هناك مخابز لها حصة كبيرة ستعمل خلال الفترة المسائية ومنتشرة في العديد من المناطق، من أجل تلبية احتياجات المواطنين من الخبز خلال شهر رمضان، حيث لا يوجد أي قلق من توافر العيش المدعم طوال العام وليس لشهر رمضان فقط وتوجد رقابة على المخابز طوال أيام العام.

عدد المخابز في مصر

وأضاف حماد أن عدد المخابز العاملة في مصر حوالي 31 ألف مخبز للعيش المدعم، ويعملون بالطاقة الإنتاجية الكاملة لهم، حيث تنتج هذه المخابز حوالي 300 مليون رغيف مدعم يومياً، ويستفيد من الخبز المدعم ما بين 70 إلى 75 مليون مواطن.

وأوضح رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إصدار منظومة الخبز الجديدة لغير حاملي البطاقات التموينية لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على كمية العيش المدعم التي تقدم للمواطنين، كما أن سعر ووزن الرغيف في المنظومة الجديدة غير معلوم بعد، حيث إن هذا الأمر متروك حتى يقوم وزير التموين بإصدار القرار فيما يخص هذا الشأن.