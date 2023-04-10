«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، موضحة أنّ الانخفاض سيكون بنحو 7 أو 8 درجات مئوية عن أمس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى أمس 34 درجة مئوية، ويُتوقع أن تسجل اليوم 26 درجة خلال فترة النهار، بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى من تقديم لمياء حمدين: «نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلومترات من سطح الأرض، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى جانب وجود فرص لسقوط الأمطار».

أجواء فترة النهار اليوم مائلة للحرارة

وأشارت إلى أنّ انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث تنخفض تدريجيا عن 26 درجة مئوية، متابعة أنّ أجواء فترة النهار اليوم مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما توجد توجد أجواء دافئة ومعتدلة تماما على السواحل الشمالية للبلاد، المطلة على البحر المتوسط.