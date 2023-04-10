6 مدن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة بطقس اليوم.. العظمى تصل لـ36 مئوية

انخفضت درجات الحرارة نسبيًا بطقس اليوم الاثنين، ما بين درجتين حتى 3 درجات مئوية بدرجة الحرارة العظمى والصغرى، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتسجل 6 مدن أعلى درجات الحرارة بطقس اليوم، بين 33 و37 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، و17 لـ19 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، في طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.

طقس اليوم

تشهد المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس اليوم، سطوع الشمس نهارًا، مما يزيد بإحساس ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فترة الظهيرة، وارتفاع نسبة الرطوبة مع احتمالية نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة مع انعدام فرصة سقوط الأمطار على أي منها.

المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة

تستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا بدرجات الحرارة بطقس اليوم، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، وهي كالتالي:

- أسوان 37 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 36 درجة للعظمى، و 17 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 35 درجة للعظمى، و 17 درجة للصغرى.

- الأقصر 36 درجة للعظمى، و 18 درجة للصغرى.

- سوهاج 33 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- قنا 36 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.