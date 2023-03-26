ماذا كان يفعل رسول الله عند بكاء طفل بالمسجد؟.. إذاعة القرآن الكريم تجيب

تختلف الارآء حول وجود الأطفال بالمسجد في أثناء الصلاة، هناك بعض الناس يرون أهمية تواجد الأطفال بالمساجد لكي يعتادوا عليها، بينما يجد البعض أن وجود الأطفال بالمساجد يعمل على تشتيت المصليين وأنه من الأفضل للمرأة التي لديها أطفال الصلاة بالمسجد، وانتشرت خلال الأونة الأخيرة العديد من المنشورات الساخرة على مواقع التواصل التي تنتقد وجود الأطفال بالمساجد خلال صلاة التراويح.

وما بين الرأي هذا وذاك، عرضت إذاعة القرآن الكريم رأي الدين في هذا الأمر لحل هذا الخلاف، إذ نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشور قالت فيه: «المسجد المدرسة الأولى لتربية الأطفال على الآداب الشرعية والدين الصحيح، وكان الأطفال في عهد الرسول ‎ﷺ ‎ ‎يحضرون إلى المسجد وكان عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة ويقصرها عندما يسمع بكاء طفل في المسجد، بل إنه - عليه الصلاة والسلام – قطع خطبته وحمل الحسن والحسين، لما دخلا المسجد فرآهما يعثران في ملابسهما فحملهما».

وتابعت إذاعة القرآن الكريم في منشورها: «إن كان الطفل لا يعبث في المسجد ولا يؤذي المصلين فلا حرج في حضوره للمسجد كي يتعود على المسجد ويتعلق به وينشأ في طاعة الله ويتعلم صحيح الدين».

وأكدت إذاعة القرآن الكريم في منشورها ضرورة اصطحاب الآباء لأبنائهم للمساجد إذ قالت: «على الآباء اصطحاب أبنائهم إلى المساجد، وتعليمهمالنظافة والنظام، وأن يراقبوهم ويوجهوهم لما فيه صالحهم».