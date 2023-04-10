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رئيس المصرف المتحد: تكريم 186 مصرفيا متميزا للسنة الثالثة على التوالي

كتب:

محمد الدعدع
12:33 م | الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس المصرف المتحد خلال التكريم

رئيس المصرف المتحد خلال التكريم

أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، ضرورة تدعيم عملية التاهيل المكثف سواء المصرفي أو التقني لهذه النماذج المتميزة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة والتي يقدمها مجموعة من الخبراء في العديد من مجالات العمل المصرفي والرقمنة، ما يعزز الرؤية المؤسسية والعمل التنظيمي لتحسين السلوك الابتكاري والإبداعي وتنمية المعارف والمهارات الخاصة بالمشاركين.

وأضاف خلال حفل توزيع جوائز على 186 متميزا من فريق عمله جائزة رئيس المصرف المتحد للتميز UB Chairman’s Award 2022 – النسخة الثالثة، أنّ نتائج جائزة التميز علي مدار الأعوام الماضية تسلط الضوء على التجارب المؤسسية والإدارية الناجحة، وتعمل على تكرّيم الكفاءات، ما يخلق فكرا قياديا إيجابيا لدى القطاعات المختلفة، ويساهم في بناء مهارات وجدارات التميّز. 

ترسيخ مبادئ وقيم التميز

وتستهدف جائزة رئيس المصرف المتحد للتميز 2202 UB Chairman’s Award، تطبيق مفاهيم عدة منها: ترسيخ مبادئ وقيم التميز - جودة الخدمات المصرفية - والحوكمة - وتطبيقات التكنولوجية الرقمية - وتلبية احتياجات العملاء وفقا للمقاييس العالمية – تعميق القييم المؤسسة وتعزيز ثقافة التطوع المجتمعي.

4 فئات للجائزة

وتنقسم الجائزة إلى 4 فئات، الأولى لتميز الأداء الفردي على مستوى فروع المصرف الـ68 والإدارات المختلفة، والثانية تتضمن المشروعات الجماعية البنكية والرقمية، والثالثة الأفكار والحلول الابتكارية التي تساهم في تحسين جودة الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء، والرابعة المساهمة في مشروعات اجتماعية وثقافية تستهدف تعميق القيم المؤسسة وتعزيز ثقافة التطوع.    

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.