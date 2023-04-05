رئيس المصرف المتحد: ارتفاع حجم الأعمال بدعم من تمويلات المشروعات

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إنّ المصرف المتحد استطاع النمو بحجم أعماله المصرفية على المستويات كافة، مثل التمويلات بمختلف أنواعها، سواء للأفراد والشركات من تمويلات مشتركة للمشروعات القومية الكبرى أو تمويلات للشركات الكبرى أو الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أو أفراد، فضلا عن إطلاق العديد من الخدمات البنكية والحلول الرقمية التي تناسب احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم في المستقبل.

وأضاف القاضي، خلال احتفالية النسخة الثانية من إفطار العيلة الكبيرة - أكبر مائدة إفطار تفاعلية وافتراضية - نظمها المصرف المتحد لـ1740 موظفا من فريق عمله بـ18 محافظة على مستوى الجمهورية، أنّ المصرف المتحد يعمل وفق منظومة عمل ترتكز علي تحقيق مبادئ الرفاعية لفريق العمل من خلال رفع القدرات الابتكارية والابداعية كأحد العناصر الأساسية لعملية التطوير المؤسسي، ما انعكس بدوره على تحسين المنتجات والتطوير للخدمات المقدمة للعملاء بشكل عام، ورفع قدرة المؤسسة على المنافسة بالسوق، وسرعة التكيف مع الأحداث المحلية والعالمية الاقتصادية.

شارك فريق عمل المصرف المتحد من الـ68 فرعا والـ3 مراكز رئيسية في الـ18 محافظة في حفل إفطار جماعي، عن طريق بث مباشر بين الـ18 محافظة باستخدام خاصية الفيديو كونفرنس وربطهم بالقاهرة في آن واحد، حيث جرى تقسيم الـ18 محافظة إلى 6 مواقع رئيسية، هي «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والدلتا ووجه بحري والمنصورة والصعيد في المنيا، وسوهاج وأسيوط».

وأشاد بما تم تحقيقه علي مدار السنوات الماضية من إنجازات كبيرة تحسب لهذا الفريق الناجح في جميع التخصصات المصرفية والتقنية، لافتا إلى أهمية حشد الجهود والاستعداد في الفترة المقبلة لمزيد من النجاحات والإنجازات، خاصة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

وأكد فرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الادارة، أنّ المصرف المتحد استثمر في البنية التحتية التكنولوجية ليقدم للعملاء حزمة من المنتجات الرقمية عالية الجودة تعمل بكفاءه فائقة لتستوعب احتياجات العملاء الحالية من الخدمات الرقمية.

وأوضحت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب، أنّ المصرف المتحد يعمل بأجندة وطنية هدفها الأول تعظيم العائد التنموي لتحقيق التنمية الشاملة، بينما قال معتز القصبي، نائب العضو المنتدب، إنّ الإنسان هو الثروة الاقتصادية الأولى لأي مجتمع وأساس تقدمه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لهذا تحرص إدارة المصرف المتحد على تنمية العناصر البشرية لديها.