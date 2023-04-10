إصابة ربة منزل و7 أشخاص في حادث تصادم بالهرم

أصيبت ربة منزل و7 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بالطريق السياحي بدائرة قسم الهرم، ونُقل المصابون إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق السياحي بدائرة القسم، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجّه سريعًا إلى مكان الحادث.

إصابة الركاب وتهشم السيارتين

وتبين من الفحص أنّه في أثناء وقوف السيارة الملاكي تقودها ربة منزل وبصحبتها شخصين بجانب الطريق، تفاجأت باصطدام سيارة ملاكي يقودها «مصور» من الخلف، وبصحبته 4 أشخاص، ما أدى إلى إصابتهم وتهشم السيارتين، ونُقل المصابون إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج.

ورفع رجال المرور آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.