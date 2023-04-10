يعد برنت التأمينات الاجتماعية الخاص بكل مواطن من أساسيات التعامل الحكومي، فضلا عن التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي فهو يحدد وضع المتقدم بالنسبة للتأمينات الاجتماعية لذا يهتم المواطنون بمحافظة دمياط بمعرفة أماكن استخراج برنت تأميني بدمياط 2023 والأوراق المطلوبة للحصول على البرنت التأميني الخاص بكل منهم.

معرفة أماكن استخراج برنت تأميني بدمياط 2023 والأوراق المطلوبة يرفع عن كاهل المواطنين عناء البحث عن أقرب مكتب تأميني، فضلا عن تحديد الأوراق اللازمة لتجهيزها قبل الذهاب للمكتب خاصة عن تسجيل رقم تأميني لأول مرة.

أماكن استخراج برنت تأميني بدمياط 2023 والأوراق المطلوبة

أماكن استخراج برنت تأميني بدمياط 2023 والأوراق المطلوبة حددتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مكاتب التأمينات الاجتماعية بمحافة دمياط ومدنها التابعة لتغظية كافة أماكن محافظة دمياط.

خريطة أماكن استخراج برنت تأميني بدمياط 2023 والأوراق المطلوبة

وتنشر «الوطن» عبر خدماتها المتعددة لمتابعيها أماكن استخراج برنت تأميني بدمياط 2023 والأوراق المطلوبة وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- مكتب التأمينات الاجتماعية بدمياط بـ68 شارع الجلاء بالدور الثاني عمارة الأوقاف بدمياط

- مكتب التأمينات الاجتماعية بديوان دمياط بالأعصر بدمياط

- مكتب التأمينات الاجتماعية بعزبة البرج بدمياط

طرق الحصول على برنت تأميني

يوجد عدة طرق للحصول على برنت تأميني بدمياط بينها التقليدي عبر زيارة أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية بمحافظة دمياط حيث يقوم الموظف بالاستدلال عن الرقم التأميني وبرنت الـامين للمتقدم بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، واسم الأم، أو عبر الموقع الإلكتروني لهيية التأمينات الاجتماعية من هنا ليحصل المتقدم بالطلب على البرنت التأميني إلكتروني، أو عبر الاتصال بالخط الساخن للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على رقم 16217 ليتم البحث عن البرنت التأميني للمتصل عقب معرفة الرقم القومي واسم الأم.

خطوات الحصول على برنت تأميني

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خطوات الحصول على برنت تأميني إلكترونيا:

- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي عبر الموقع.

- الضغط على أيقونة ​​بدء الخدمة.

- إدخال البيانات الشخصية وتشمل بيانات الرقم القومي للمستعلم والأسم الأول للأم.

- النقر على أيقونة أنا لست روبوت لاجتياز الاختبار.

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- تظهر بيانات الرقم التأميني عقب ثوان معدودة من الضغط على إرسال الطلب.