مصر للطيران تدشن خطا جديدا إلى بنجلاديش.. تخفيض 50% على الرحلات الجوية

أعلنت شركه مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية تشغيل خطا جويا جديدا بين القاهرة ومدينة دكا، وذلك اعتبارًا من 14مايو 2023، ما يأتي ضمن خطة شركة مصر للطيران الطموحة للتوسع في شبكه خطوطها الجوية وفتح آفاق جديدة حول العالم، كما أن تشغيل خط جوي مباشر بين العاصمتين يساعد في دفع حركة التبادل التجاري والاقتصادي مع دولة بنجلاديش.

الخط الجديد يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين

ونوه وزير الطيران بأن مصر تولي ملف العلاقات مع دول شرق آسيا ودولة بنجلاديش اهتماما بالغا، مضيفا أن تشغيل خط جوي بين القاهرة ودكا يعكس علاقات التعاون المتميزة على مدار أكثر من خمسين عامًا بين البلدين.

ومن جهته، صرح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة لن تتوقف عن طموحاتها بالوصول بعملائها إلى أكبر عدد من النقاط حول العالم، كما أنها تهتم بالتطوير والتحديث في كل المجالات والأنشطة لمواكبة شركات الطيران العالمية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

هذا وقد جاءت تلك الخطوة في ظل الخطط التوسعية للشبكة التي تنتهجها مصر للطيران في سياستها، والتي تهدف إلى تغطية أكبر قدر من النقاط الهامة بالعالم من الناحية الاقتصادية والسياحية.

وأكد أنه وفقا لسياسه العرض والطلب فقد اتخذت مصر للطيران القرار بفتح هذا الخط الجديد الذي يلبي رغبات العديد من العملاء في كلا البلدين.

ومن جانبه صرح الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه تقرر تشغيل الخط الجديد بين القاهرة ودكا بمعدل رحلتين أسبوعيًا، بإستخدام طراز الدريملاينر Boeing 787-9 والتى تضم عدد ٣٠٩ مقعدا مزودة بشاشات شخصية ، تنقسم إلى ٣٠ مقعدا في درجة رجال الأعمال ، و ٢٧٩ مقعدا في الدرجة السياحية، وتوفر الطائرة خدمة الواي فاي على متن الرحلة وخدمة التجوال بالإضافة إلى العديد من الخصائص المتطورة الأخرى مثل المزيد من نقاء الهواء وتوازن نسب الأكسجين والرطوبة بداخل كابينة الركاب مما يحقق المزيد من راحة المسافر على متنها وكذلك تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيرها من مميزات إضافية.

وأضاف الطحطاوى أنه تشجيعا لهذا الخط الجديد تقرر طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية على رحلتها الأولى المقرر لها يوم 14 مايو القادم في رحلتي الذهاب والعودة.

جدير بالذكر ان الاجراءات الخاصة باستخراج تأشيرة بنغلاديش تستغرق 48 ساعة كحد أقصى.

استخراج تأشيرة بنجلاديش تستغرق 48 ساعه عللى الأكثر

ويمكن للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها مصر للطيران من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء من أي محمول على رقم 1717، ومن أي خط أرضي على 090070000