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متحدث الزراعة: اجتماع أسبوعي لمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الداجني

كتب:

هاجر عمر
01:45 م | الإثنين 10 أبريل 2023
الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة لاحظت في أكتوبر الماضي وجود بعض التحديات التي تواجه توفير المنتجات والخامات الخاصة بصناعة الدواجن، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على المربي الصغير.

تشكيل لجان لمتابعة توفير احتياجات مربيين الدواجن

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية على القناة الثانية المصرية، أن المتابعة لملف توفير الأعلاف والخامات كانت مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة هذه الاجراءات توفر احتياجات المربين.

اجتماع أسبوعي لمتابعة الإفراج عن منتجات الإنتاج الداجني

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك اجتماعا أسبوعيا دوريا لمتابعة عملية الإفراج عن منتجات الإنتاج الداجني، وضمان توافرها بالأسواق، إذ أنه يتم التنسيق المستمر في هذا الإطار.

 

 

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