تفاصيل وفاة شخص سقط من أعلى جامع بالقليوبية.. «عاش في خدمة المسجد»

«كان خادم المسجد ومات صائما».. هكذا وصف شهود عيان واقعة وفاة شخص يدعى مصطفى أحمد إثر سقوطه من أعلى مسجد بعزبة القلا مركز بنها في نهار رمضان.

أشار شهود العيان إلى أن الشاب خلال قيامه بتعديل الريسفير الخاص بإذاعة القرآن أعلى المسجد، سقط ولقي مصرعه بعد سقوطه من أعلى الجامع.

تحريات مصرع شخص داخل مسجد ببنها

وكشفت تحريات المباحث بحسب الجيران، أن الراحل كان حريصا يوم الواقعة على الجلوس بالمسجد، حيث صلى العصر وصعد على سلم لضبط إشارة بث إذاعة القرآن، لكنه سقط جثة هامدة، وكان يحرص على الخدمة والتطوع في المسجد لوجه الله.

وكان أهالي عزبة القلا مركز بنها قد شيعوا جثمان الراحل في مشهد مهيب وسط حالة من الحزن بين كل أهالي العزبة وأسرته، داعين له بالرحمة والمغفرة حيث كان يتمتع بالخلق الحسن ويساهم كمتطوع بالمسجد.

وصرحت أجهزة التحقيق في القليوبية بدفن الجثة بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بوفاة شخص يدعى مصطفى أحمد، سقط من أعلى مسجد عزبة القلا دائرة مركز شرطة بنها.

وتبين من الفحص والمعاينة أن المتوفى لا يعمل بالمسجد ولكنه كان متطوعا.