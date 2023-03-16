مصرع سيدة تسعينية بمدينة بدر.. صدمتها سيارة أثناء عودتها إلى بنها

كعادتها يوميا، اعتادت عجوز تدعى نادية محمد فراج، 94 عاما، على التوجه إلى مدينة بدر بالقاهرة، كل صباح لبيع الجبن والسمن الفلاحي، قادمة من مدينة بنها، وبعد بيعها بضاعتها البسيطة وفي طريق عودتها إلى منزلها دهستها سيارة مسرعة ولقيت حتفها في الحال.

إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى

نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى خاص تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها.

التحريات: دهستها سيارة

وكشفت التحريات بأن المتوفية مقيمة في بنها وتحضر على فترات لمدينة بدر لقيامها ببيع الجبن والسمن الفلاحي بالمنطقة، وأضافت التحريات بان المتوفية بعد الانتهاء من بيع بضاعتها البسيطة، وأثناء عودتها الي منزلها صدمتها سيارة ولقيت مصرعها على الفور.

تلقى مأمور قسم شرطة بدر إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول عجوز جثة هامدة ادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعي نادية محمد فراج 94 عاما، محل إقامتها بنها، وبالفحص تبين العثور على متعلقاتها الشخصية، كما تبين إصابتها بتهشم في الجمجمة وكسر في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.