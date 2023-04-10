توزيع 800 كوبون مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تسليم 800 كوبون مواد غذائية بقيمة 250 جنيها للكوبون الواحد، مقدمة من البنك الزراعي المصري إلى مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لهم، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بحضور محاسب محمد فرغلي رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بقنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

البنك الزراعي المصري

وأثني محافظ قنا علي الدور المجتمعي الذي يقدمه البنك الزراعي المصري، تحت رئاسة السيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، في المساهمة الفعالة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا .

تعاون مع الأجهزة التنفيذية

وبحسب البيان الصحفي اليوم ، أشاد رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بقنا بالتعاون الكبير مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، في كافة مجالات التنمية، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين من الأسر الأكثر احتياجا وتقديم الرعاية الشاملة لهم تنفيذاً لتعليمات السيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري .

وأضاف حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أنه سيتم توزيع كوبنات المواد الغذائية طبقا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدتهم علي مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.