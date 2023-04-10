أماكن استخراج برنت تأميني 2023 بالشرقية

أصبح توفير رقم تأميني لكل مواطن أمر لا غنى عنه في كافة المصالح الحكومية، والرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة ويبدأ من اول ميلاد الشخص وحتى وقت استحقاق المعاش، ولكل مواطن رقم تأميني واحد، يستخرجه كل شخص من هيئة التأمينات التابع لها محل سكنه بمحافظته، وتستعرض الوطن أماكن استخراج برنت تأميني 2023 بمحافظة الشرقية والأوراق المطلوبة لاستخراجه.

أماكن استخراج رقم تأميني بمحافظة الشرقية 2023

وتستعرض بوابة الوطن أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة الشرقية 2023 والأوراق المطلوبة للبرنت التأميني، وحددت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عدة مكاتب لاستخراج البرنت وتقديم خدمات أخرى للمواطنين بمحافظة الشرقية.

أماكن مكاتب استخراج برنت تأميني بالشرقية

أوضح المسؤولون بهيئة التأمينات بمحافظة الشرقية في حديث لبوابة الوطن، وجود مكاتب لاستخراج برنت تأمين بمدن محافظة الشرقية وذلك لاستخراج برنت التأمينات الذي لاغنى عنه، وتوجد المكاتب في مدن ومراكز المحافظة، في الزقازيق، بلبيس، ههيا، منيا القمح وأبو كبير، منيا القمح، فيما يوجد مكتبين في بعض المدن والمراكز ونوضح الأماكن كالتالي:

مكتب التأمينات الاجتماعية زقازيق 1

عنزان: 3 شارع نعيم الدور الثالث أمام ستوديو العائلات.

مكتب تأمينات بلبيس

عنوان: شارع رحبة المنسي مجمع المصالح.

مكتب تأمينات أبو كبير

شارع عبد العزيز علي.

مكتب تأمينات ديرب نجم

شارع 6 أكتوبر بجوار مجلس المدينة.

مكتب تأمينات أبو حماد

شارع الشيخ بجوار محكمة أبو حماد الجزئية.

مكتب تأمينات الحسينية

عنوان: أمام مجلس المدينة.

مكتب تأمينات ههيا

عنوان: شارع سعد زغلول بجوار مكتبة علاء.

مكتب تأمينات فاقوس

عنوان: شارع المشروع مجمع التأمينات.

مكتب تأمينات القنايات.

شارع البحر بجوار مدرسة المهاجرين

مكتب تأمينات ديرب نجم

عنوان:شارع باتا حي مبارك.

مكتب تأمينات منيا القمح 1،2

بجوار مستشفى جلال

مكتب تأمينات مشتول السوق

عنوان:

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمين

كشف مسؤولي هيئة التأمينات بمحافظة الشرقية عن الأوراق المطلوبة من المواطنين للحصول على رقم تأميني هي صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة الميلاد، وفي حال استخراج رقم التأمين لأول مرة، على المواطن التوجه في منطقة التأمينات التابع لها محل سكنه وتقديم الاوراق المطلوبة وتسديد المبلغ المستحق.