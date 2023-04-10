جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية 2023 بالأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة، جداول الامتحانات للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023-2022، والتى تبدأ منذ يوم 6 مايو 2023 وحتى 16 مايو فى للمرحلة الابتدائية.

امتحانات الشهادة الابتدائية

حيث ستبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس، يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، لمدارس التعليم "العام، والخاص، والرسمي لغات"، فيما ستبدأ امتحانات الصف السادس الإبتدائي يوم الأحد 7 مايو، لمدارس التعليم "العام والخاص والرسمي لغات".

توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين

كما شدد وكيل الوزارة على واضعي الأسئلة بضرورة الإلتزام بكافة ضوابط ورقة الإمتحان، وكذلك التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة ورقة الإمتحان من حيث جودة الطباعة، والمحافظة على توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين، وكذلك التعامل بكل حزم مع المخالفين.

تشكيل غرف عمليات متابعة الإمتحانات

ووجه بمراعاة توفير الإضاءة اللازمة فى اللجان، والتأكد من سلامة المراوح، والإلتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان، وأشار صبري خالد وكيل تعليم الأقصر، إلى حتمية التنفيذ الصارم لكافة القرارات الوزارية المنظمة لعمل الإمتحانات وتطبيق القرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الإمتحانات، وأكد على ضرورة إعداد وتشكيل غرف عمليات متابعة الإمتحانات في المديرية والإدارات التعليمية.