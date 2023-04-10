جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية 2023 بالأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبري خالد، وكيل الوزارة، جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2022، والتي تبدأ 6 مايو وحتى 23 من الشهر ذاته.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 6 و7 مايو 2023، لمدارس التعليم العام والخاص والرسمي لغات، فيما ستبدأ امتحانات الصف الشهادة الإعدادية يوم 18 مايو، لمدارس التعليم العام والخاص والرسمي لغات.

توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب

كما شدد وكيل الوزارة على واضعي الأسئلة بضرورة الالتزام بكافة ضوابط ورقة الامتحان، وكذلك التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة ورقة الامتحان من حيث جودة الطباعة، والمحافظة على توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين، وكذلك التعامل بكل حزم مع المخالفين.

تشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات

كما وجه وكيل تعليم الأقصر بمراعاة توفير الإضاءة اللازمة في اللجان، والتأكد من سلامة المراوح، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان، مشيرا إلى حتمية التنفيذ الصارم لكافة القرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات وتطبيق القرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات، وأكد على ضرورة إعداد وتشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات في المديرية والإدارات التعليمية.