«ثقافة الشيوخ» توصي بزيادة الدعم للمواقع السياحية في الإسكندرية ورشيد

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماع اللجنة اليوم، تبني ملف النهوض بمدينة رشيد سياحيا، مشددا على أنها كنز يحتاج إلى تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة، وأشار إلى أنه سيتم التحدث مع وزير السياحة للقيام بزيارة للمدينة عقب عيد الفطر.

رحلات سياحية لرشيد

وقال رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن عدد الرحلات السياحية لرشيد، التي أفاد المسؤولون بها خلال الزيارة لا تتناسب مطلقا مع المقومات السياحية للمدينة، مشيرا إلى ضرورة إعادة تأهيل البنية الأساسية، فضلا عن تطوير الطرق خاصة وأن المدينة في وضعها الوقت الحالي لا تصلح إلا زيارة اليوم الواحد.

وثمن الدكتور محمود مسلم، الجهود التنموية الكبيرة في مدينة رشيد في ضوء ما تملكه من عراقة، معددا التوصيات المهمة التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية في ضوء زيارتها وفي مقدمتها تقديم أوجه الدعم للمدينة، فضلا عن مخاطبة وزارة الأوقاف لتطوير المساجد لا سيما المسجد المحلي المتوقف عن العمل منذ 2008، والانتهاء من إجراءات تطوير المحافظة تمهيدا لتقديم ملف لليونسكو لتصبح على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

زيارة سياحة النواب للإسكندرية

واستعرض الدكتور محمود مسلم تقرير اللجنة حول الزيارة التي قامت بها للإسكندرية ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة بناء على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن التروّيج السياحي لمدينة رشيد وتحويلها إلى متحف مفتوح بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وأكد أن اللجنة قامت خلال الزيارة بتفقد عدد من المواقع السياحية المرشحة للقائمة العالمية للتراث التابعة لمنظمة اليونسكو بناء على اقتراح النائب إيهاب زكريا؛ إذ تمت زيارة شارع النبي دانيال وعدد من الأماكن السياحية وزيارة ميناء الإسكندرية والمحطة السياحية، وتفقد تطوير الميناء وتشغيل محطة سياحية ومركز تجاري وميناء لليخوت والمتحف اليوناني الروماني لتفقد أعمال الترميم، مؤكدا أنه من أهم المتاحف في الإسكندرية.

ضرورة الاهتمام بمواني الإسكندرية

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال استعراض التقرير، أن اللجنة قامت بزيارة للمسجد المحلي برشيد وقلعة قايتباي وعدد من المواقع السياحية والأثرية برشيد.

وعرض توصيات اللجنة بشأن الزيارة؛ إذ أوصت بضرورة الاهتمام بالمواني في الإسكندرية وتجهيزها سياحيا.

كما أوصت اللجنة في تقريرها بالعمل على زيادة الدعم للأماكن السياحية برشيد وتوجيه وزارة الأوقاف أيضا لزيادة الدعم لسرعة الانتهاء من التطوير وإعادة الإحلال للمساجد التي يتم تطويرها ومنها المسجد المحلي الذي لا يزال مغلقا.

وقال إن المسجد المحلي أثري، وارتبط بوجدان الناس وهناك ارتباط وجداني كبير حتى أن الأهالي طالبوا اللجنة بسرعة الانتهاء من تطوير المسجد، مشددا على ضرورة إنهاء هذا التطوير.

وأضاف أنه خلال الزيارة اكتشفت اللجنة أنه تم وضع مدينة رشيد على خريطة البرامج السياحية بالفعل، وهي خطوة جيدة، ووفق إمكانيات رشيد السياحية يجب أن تكون في مكان سياحي مميز ولكن تحتاج إلى بنية أساسية تتناسب مع إمكانيات رشيد السياحية.

الترويج للسياحة الدينية بمصر

وأكد الدكتور محمود مسلم، أن اللجنة سوف تتبنى قضية رشيد سياحيا حيث تمتلك مقومات سياحية كبرى، ولا يتناسب ذلك مع حجم الزيارات السياحية التي تتم فعليا.

وتابع أن مدينة رشيد كنز ولكنها تحتاج لتضافر الجهود ونظرة أخرى من جميع مؤسسات الدولة لدعم السياحة بها في وقت تحتاج مصر فيه لزيادة السياحة.

واستكملت اللجنة خلال اجتماعها الأول اليوم مناقشة الدراسة المحالة بشأن مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية بمصر والمقدمة من النائبة سها سعيد، وذلك بحضور اللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات ومستشار وزير الطيران.

وأكد اللواء أحمد منصور، أن المطارات لديها الجاهزية لتأمين الرحلات لمسار العائلة المقدسة، وتنفيذ ما يتطلب لإحياء مسار العائلة المقدسة.