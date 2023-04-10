أدعية في العشر الأواخر من رمضان.. اعرف ما قاله النبي لتفريج الكرب

تأتي أدعية العشر الأواخر على رأس أوليات العديد من المسلمين، وذلك لما في هذه الليالي الكريمة من بركة وخير، وتعد من خير الليالي في العام، لذا يحرص الكثير من المسلمين على الدعاء خلال هذه العشر الأواخر من رمضان، والاجتهاد في العبادة وطاعة أوامر الله ونبيه الكريم، وفي هذه السطور، توضح «الوطن» أفضل الأدعية لترديدها خلال العشر الأواخر من رمضان.

أدعية العشر الأواخر

وعن أدعية العشر الأواخر، هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم في هذه الليالي أو غيرها، ففيها يمكن للمرء أن يدعو لنفسه وولده وأهله بخير الدنيا والآخرة وكل ما يرغب فيه، ومن الأدعية التي يرددها البعض في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، ما يلي:

- يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، وألطف بنا، وأجرنا من النار، وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة.

- نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

أدعية العشر الأواخر عن النبي

وهناك بعض الأدعية التي وردت في السنة النبوية، ويمكن ترديدها في العشر الأواخر أو غيرها، ويحرص الكثير من المسلمين على ترديدها اقتداءً بنبي الله تعالى، الذي ردد بعضها لتفريج الكرب، ومنها:

- عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ! إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ) رواه الترمذي (3505) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

- وعن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) رواه أبو داود (5090)، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) رواه البخاري (6346) ومسلم (2730).

أدعية العشر الأواخر من رمضان

ومن الأدعية المأثورة التي تأتي ضمن أدعية العشر الأواخر من رمضان: «اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا»، بالإضافة إلى دعاء: «اللهم بلغنا ليلة القدر»، ويحرص العديد من المسلمين على ترديده خلال العشر الأواخر وطول شهر رمضان.

وتشمل أدعية العشر الأواخر أيضا:

- اللهم تقّبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا وبلّغنا برحمتك ليلة القدر يا أرحم الراحمين.