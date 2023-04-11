تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الإسكندرية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بالقبض على المتهم واقتياده الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما أوضحت التحريات وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل، نظير مبلغ مالى، لافتة إلى أنهم بإجراء التحريات، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه أحد الأشخاص، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة.

وقام رجال الشرطة بإستهدافه وضبطه حال تواجده في دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم، وعدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

وبمواجهة المتهم بالأدلة التى تثبت إرتكابه للواقعة، أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أما عن العقوبة القانونية، فقال سمير عبد العظيم المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».