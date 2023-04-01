«عنبة» عن ظهوره بمسلسل 1000 حمد الله على السلامة: شكرا لكل الناس

عبر مطرب المهرجانات الشعبية عنبة عن سعادته الكبيرة بظهوره خلال أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، من بطولة يسرا، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

عنبة يعلق على ظهوره في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

ونشر عنبة صورة من كواليس تصوير مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، عبر حسابه الشخصي «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «بشكر كل الناس اللي كانت سبب في نجاحي بعد ربنا، مبسوط بكلامكم عني»

قصة حب عنبة مع مايان السيد

حيث تدور أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، عن قصة عائلة قررت أن تعود إلى مصر من جديد للحصول على الميراث، وبدأت قصة حب عنبة ومايان في مسلسل 1000 حمد الله على السلام من الحلقة الثانية من المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وهو من إخراج عمرو صلاح.

فكرة مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

يناقش المسلسل فكرة الزوجة يسرا التي عادت إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم.