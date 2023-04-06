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مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

كتب:

مريم جاد
02:58 م | الخميس 06 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

بعد انتهاء الحلقة 15 من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، بحث العديد من الجماهير عن أحداث الحلقة التي عرضت مساء الخميس ومواعيد إعادة عرض المسلسل، لذلك تستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

تأتى مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، في الثانية والربع مساءً، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة cbc دراما.

وتأتي مواعيد عرض المسلسل، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، والساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

شارك في بطولة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.

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بقلم مريم جاد