محافظ مطروح يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث التعاون في مجالات مختلفة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، هونغ جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، ومحمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح، والدكتور عبد العزيز الدميري، مدير عام آثار مطروح، والدكتور حمد شعيب، رئيس لجنة التراث، والمهندس حسين السنيني، مدير تنمية القرية بالقاهرة.

وتناول اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية، والتي تمتد إلى عام 1948، مع اعتراف مصر رسميا باستقلال جمهورية كوريا الجنوبية، وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة التي تعد نموذجا يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة في كافة المجالات.

وخلال استقبال سفير كوريا الجنوبية تم عرض فيديو عن العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية والزيارات المتبادلة وكذلك فيلم تعريفي عن المقومات والإمكانيات السياحية بمطروح وسيوة.

وأبدى السفير الكوري إعجابه بما يتم على طول الطريق الساحلي لمطروح من إقامة مشروعات عملاقة مثل العلمين الجديدة ومشروع توليد الطاقة النووية السلمي بالضبعة، مع مشاركة عدد من العمالة الكورية من خلال مكتب تشغيل القوى العاملة بالضبعة في المشروع، وكذلك أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي، مع تمتع بمطروح بسواحل خلابة، كما أشاد بجهود التنمية بمصر ومكانتها مع الشكر على الترحيب الكبير به والوفد المرافق خلال زيارته لمطروح والتي تستمر ليومين بمطروح وسيوة لزيارة عدد من المناطق السياحية.

مطروح مقومات سياحية واستثمارية

ورحب محافظ مطروح بضيف المحافظة والوفد المرافق له خلال زيارته الأولى لمطروح، مؤكدا عمق العلاقة بين مصر كوريا الجنوبية.

وقال «شعيب»، في بيان له، إن مطروح تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية مساحة، وتتكون من 8 مدن منها 7 ساحلية وسيوة بالجنوب، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية وتتمتع بالعديد من مقومات التنمية بما تحظى به من إمكانيات استثمارية في كافة المجالات زراعية وصناعية وسياحية وغيرها، مع إقامة العديد من المشروعات القومية منها مدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة النووية السلمية وغيرها من مشروعات قومية وتنموية على امتداد الساحل وسيوة.

تعاون مع الجانب الكوري

كما أكد محافظ مطروح إمكانية التعاون مع الجانب الكوري في مجال محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي والمناطق الاستثمارية، مع ما تتميز به كوريا الجنوبية من تقدم في ذلك المجال، وكذلك إمكانية التعاون في مجال السياحة مع دعوة مندوبي الشركات السياحية الكورية لزيارة مطروح والتعرف على معالمها والتعاون في الترويج والتسويق السياحي.

جولة سياحية للسفير الكوري

واصطحب محافظ مطروح سفير دولة كوريا الجنوبية والوفد المرافق له في جولة لمكتبة مصر العامة بمطروح، أحد الصروح والمنارات الثقافية بالمحافظة، يرافقهما أسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة بمطروح، تفقدوا خلالها أقسام المكتبة المختلفة للتعرف على الموروث الثقافي والتراثي لأهالي مطروح عبر الزمان، وكذلك القاعات التدريبية والتعليمية والاجتماعات والمؤتمرات، ومكتبة الطفل والتعرف على العلوم المقدمة للأطفال من دروس علمية ودورات كمبيوتر وغيرها.

وأشاد سفير كوريا بما تضمه المكتبة من ثروة ثقافية في كافة العلوم، مؤكداً على مزيد من التعاون الثقافي المشترك، والتطلع لدعم المكتبه بمزيد من الكتب عن كوريا الجنوبية.

كما تم زيارة متحف آثار مطروح، يرافقهما سعد هريدي مدير عام المتحف والتعرف على مقتنياته والآثار عبر العصور القديمة، ومنها الفرعوني والروماني والبطلمي والإسلامي وغيرها، مشيدا بما وجده من ثروة تاريخية وتراثية تزخر بها مطروح.