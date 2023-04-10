جدول إجازات شهر أبريل 2023.. يتبقى 11 يوما

حددت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إجازة عيد الفطر المبارك رسميا من الخميس 20 أبريل إلى الثلاثاء 25 من شهر أبريل، على أن تكون مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

إجازة عيد الفطر المبارك

ووفقا لما هو منشور في الجريدة الرسمية، يدخل ضمن إجازة عيد الفطر إجازة عيد تحرير سيناء، حيث توافق يوم الثلاثاء 25 إبريل.

عدد أيام الإجازات المتبقية في شهر إبريل

وعقب تحديد الحكومة موعد وعدد أيام أجازة عيد الفطر، يتساءل الجمهور عن عدد أيام الأجازات المتبقية خلال شهر أبريل، والتي كانت 14 يوم من بداية الشهر تشمل العطلات والراحات الأسبوعية والأجازات الرسمية والأعياد، استنفذ منها المواطنون 3 أيام إجازة ويتبقى 11 يومًا تأتي على التحو التالي:

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» عدد أيام الإجازات المتبقية في شهر أبريل 2023.

- الجمعة 14-4-2023 عطلة أسبوعية.

- السبت 15-4-2023 عطلة أسبوعية.

- الأحد 16-4-2023 عيد القيامة المجيد.

- الاثنين 17-4-2023 عيد شم النسيم.

- الخميس 20-4-2023 وقفة عيد الفطر المبارك.

- الجمعة 21-4-2023 أول أيام عيد الفطر المبارك.

- السبت 22-4-2023 ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

- الأحد 23-4-2023 ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- الثلاثاء 24-4-2023 عيد تحرير سيناء.

- الجمعة 28-4-2023 راحة أسبوعية.

- السبت 29-4-2023 راحة أسبوعية.