صلاة العيد الساعة كام في محافظة الدقهلية؟

مع اقتراب عيد الفطرالمبارك تزداد التساؤلات حول صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الدقهلية، وذلك نظرًا لاختلاف توقيتها من محافظة لأخرى، الأمر الذي حسمه قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، وحدد موعد الصلاة في كل مدينة.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الدقهلية

وردت الهيئة المصرية العامة للمساحة، على موقعها الرسمي على سؤال صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الدقهلية، وكذلك باقي المدن المصرية بعد أن حددت الحسابات الفلكية وعد عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 وهو أول أيام شهر شوال من عام 1444 هجريا، والذي بناء عليه تم تحديد مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الدقهلية

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، في السؤال علي صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الدقهلية، وهي الساعة 5:47 دقيقة، وهو بعد شروق شمس يوم الجمعة الموافق 21 أيل 2023 بنحو 25 دقيقة، ويكون موعد فجر آخر يوم في شهر رمضان المبارك في الدقهلية الساعة 3:49 دقيقة، وهو صباح يوم الجمعة الأول من شهر شوال فلكيا.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في المحافظات

ونستعرض هنا عددا من موعد صلاة الفطر في عدد من المحافظات المصرية والتي عليها الالتزام بموعدها في صلاة العيد ومنها:

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة القاهرة.. الساعة 5:48 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الإسكندرية الساعة 5:52 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة القليوبية الساعة 5:48 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الجيزة الساعة 5:50 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الإسماعيلية الساعة 5:44 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الساعة 5:50 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة أسوان الساعة 5:48 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة أسيوط الساعة 5:52 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة بني سويف الساعة 5:50 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الأقصر الساعة 5:47 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة البحر الأحمر الساعة 5:40 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة البحيرة الساعة 5:50 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة بورسعيد الساعة 5:43 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة جنوب سيناء الساعة 5:42 صباحا

واستعد مديرية الأوقاف بالدقهلية بقيادة الشيخ صفوت عبد النظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، لاستقبال الراغبين في الاعتكاف بعدد 449 مسجدا علي مستوى المحافظة، والذي يبدأ من ليلة 20 من رمضان حتى موعد عيد الفطر المبارك، ويخرج بعدها المعتكفين إلي صلاة العيد في المساجد حددتها وزارة الأوقاف.