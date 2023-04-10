وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى بريطانيا وأيرلندا غدا

أعلن نائب الناطق باسم بالخارجية الأمريكية فيدانت باتل، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى المملكة المتحدة وأيرلندا وفيتنام واليابان في الفترة من 11 إلى 18 أبريل الجاري.

وقال «باتل» في بيان صحفي على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إن «بلينكن سيتوجه إلى العاصمة الفيتنامية هانوي للمشاركة في مناقشات مهمة مع شركائنا الفيتناميين بمناسبة الذكرى العاشرة لشراكتنا الشاملة».

لقاء بين وزير خارجية أمريكا وكبار مسئولين فيتنام

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية الولايات المتحدة مع كبار المسؤولين الفيتناميين لمناقشة رؤيتنا المشتركة لمنطقة الهند والمحيط الهادئ، التي تهدف إلى تعزيز التواصل والازدهار والسلام والمرونة.

وأضاف أن «بلينكن قبل توجه إلى آسيا، سيرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى المملكة المتحدة وأيرلندا من 11 إلى 14 أبريل الجاري».

وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «ومن ثم، سيتوجه بلينكن إلى كارويزاوا في اليابان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى وسيناقش مع نظرائه خطة العمل العالمية في مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك الأزمة الروسية المستمرة ضد أوكرانيا، ونزع السلاح النووي وعدم الانتشار، والأمن الغذائي والطاقوي، وتعزيز رؤية إيجابية لمنطقة الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة».