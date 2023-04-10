مواعيد إعادة المسلسلات المذاعة أثناء مباراة الأهلي وبيراميدز.. «اتفرج في أي وقت»

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وجمهور القلعة الحمراء، اليوم الاثنين، انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز نهائي كأس مصر، وذلك في تمام الساعة 9:15 على ملعب استاد القاهرة الدولي بحضور 20 ألف متفرج، ويجري نقلها عبر شبكة أون تايم سبورتس من خلال قنوات أون تايم سبورتس 1 أتش دي ON Time Sports 1 HD.

ويتزامن مع انطلاق المباراة عرض عدة مسلسلات في نفس التوقيت، نستعرض مواعيد إعادتها، حتى يتمكن الجمهور من متابعة مسلسلاتهم المفضلة.

مسلسلات تُذاع على قناة الحياة دراما أثناء المباراة

سره الباتع يعرض الساعة 9 مساءً، ويمكن مشاهدته عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساءً، وعلى شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 12 صباحًا.

مسلسل حضرة العمدة يُعرض الساعة 10:15 مساءً، ويمكن مشاهدته الساعة الثامنة والربع مساءً، على قناة الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

مسلسلات تُذاع على قناة سي بي سي أثناء المباراة

يذاع مسلسل عملة نادرة الساعة 8:45 مساءً على قناة سي بي سي والإعادة الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 9.15 صباحًا والساعة 3.30 مساءً، بجانب العرض على Watch it الساعة 8 مساءً.

رسالة الإمام، يُذاع الساعة 10 مساءً، والإعادة في الساعة 6.15 صباحًا، فيما تكون الإعادة الثانية في الـ11 صباح اليوم التالي.

مسلسلات تُذاع على قناة أون دراما أثناء المباراة

مسلسل جميلة يعرض الساعة 9:15 مساءً، ويعاد الساعة 1.15 صباحًا، كما يعاد في تمام الساعة السابعة صباحًا، ويُعرض المسلسل أيضًا على قناة «سي بي سي» في تمام الساعة 6:15 مساءً.

مسلسلات تُذاع على قناة الحياة أثناء المباراة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة الساعة 8:15 مساءً، ويُعاد الساعة 2:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا، والساعة 4:30 من مساء اليوم التالي.

يُعرض مسلسل علاقة مشروعة في الساعة 9:30 مساءً، بينما على قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسلات تُذاع على قناة سي بي سي أثناء المباراة

يُعرض مسلسل مذكرات زوج في الساعة 8:39 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 2:45 صباحًا بعد منتصف الليل.

مسلسلات تُعرض على قناة أون إي أثناء المباراة

يُذاع مسلسل الكتيبة 101 في الساعة 9 مساءً، ويعرض على أون دراما في تمام الساعة 7 مساءً، ويعرض مرتين، الأولى 3 صباحًا والإعادة الساعة 10 صباحًا.

مسلسل ضرب نار يُعرض في الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحًا.

مسلسلات تُذاع على قناة دي إم سي أثناء المباراة

يذاع مسلسل سوق الكانتو في الساعة 9 مساءً، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 1 ظهرًا، كما يًعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساءً، والإعادة في الساعة 10.30 صباحًا والساعة 3.15 مساءً، بجانب عرضه على منصة watch it في الساعة 9.30 مساءً.

كما يُذاع مسلسل جعفر العمدة في الساعة 10:15 مساءً والإعادة الأولى في تمام الساعة الـ5 صباحًا من اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا.