جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بالوادي الجديد لجميع المراحل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية للعام الحالي 2023، حيث تنطلق بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر مايو المقبل.

وتجرى الامتحانات وسط تكثيف أمني مشدد، واستعدادات تجري على قدم وساق لتجهيز اللجان وغيرها من أجل تطبيق كافة القرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات الفصل الدراسي الثاني بمراحله التعليمية المختلفة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بالوادي الجديد للمرحلة الابتدائية و الإعدادية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سيتم انطلاق امتحانات الصف الرابع، والخامس، والسادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي العام والمهني والصم وضعاف السمع، والثاني الثانوي العام، والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن بمدارس الصم وضعاف السمع ستبدأ يوم الأحد 7 مايو المقبل.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بالوادي الجديد للمرحلة الثانوية

بينما تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي العام والأول والثاني الفني الصناعي والمهني، والصف الأول والثاني الثانوي التجاري والزراعي تبدأ يوم السبت 6 مايو المقبل، حيث تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية العام واللغات الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع يوم الإثنين 15 مايو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الفني للصم وضعاف السمع يوم الأحد 7 مايو المقبل.