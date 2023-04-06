جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بالغربية.. جميع المراحل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية للعام الحالي 2023، التي تنطلق في شهر مايو المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة، واستعدادات مكثفة بتجهيز اللجان وغيرها من أجل تطبيق كافة القرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بالغربية للمرحلة الثانوية

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي يوم 6 مايو المقبل وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، بينما تأتي امتحانات الفصل الدراسي الأول الثانوي، يوم الأحد 7 مايو وتستمر إلى يوم الخميس 25 مايو.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بالغربية للمرحلة الاعدادية

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام الدراسي 2023، بالنسبة إلى الصف الأول الإعدادي يوم 6 مايو وتنتهي يوم 15 مايو، وامتحان الصف الثاني الاعدادي تبدأ 7 مايو وتنتهي يوم 16 مايو.

بينما امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023، بمحافظة الغربية تبدأ 20 مايو وتنتهي 25 مايو.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بالغربية للمرحلة الإبتدائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023، الصفين الثاني والثالث الابتدائي يومي السبت والأحد 6 و7 مايو المقبلين.

وتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، يوم 10 مايو وتنتهي يوم 14 مايو، وامتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ يوم 6 مايو وتنتهي يوم 9 من الشهر نفسه.

وكشف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في حديثه لـ«الوطن»، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023، للصفين الأول والثاني الثانوي، وأنه تم عقد اجتماع مؤخرًا مع مديري الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة، وتم التشديد على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تجهيز اللجان بما يوفر المناخ المناسب لأداء الامتحانات.