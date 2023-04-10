تطورت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18، إذ وصلت «سميحة» الذي تجسد دورها الفنانة يسرا إلى الجدة «سوسو»، لذا ينتظر المشاهدون بشدة، عرض الحلقات المقبلة ومعرفة كيف ستخبرها يسرا، عن حقيقة موت نجلها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18.. سميحة وعائلتها يستمتعون بالبحر

خلال أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18، تحاول سميحة والآخرون إيجاد علي بويكا، ويتصل به سامح ويجسد دوره آدم الشرقاوي، و يطلب منه القدوم له عند الفنار لتناول الإفطار والتمتع بالأجواء، وتستمتع سميحة وأبناؤها بمنظر البحر، وتخبرهم فوقية وتعب دورا شيماء سيف، بعض المعلومات عن المكان وتفسير معنى البرزخ، في أثناء بحثهم عن الجدة سوسو.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

تأتي مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، في الثانية والربع مساءً، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل على قناة cbc دراما.

تأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، والساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.

أبطال مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

شارك في بطولة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، الفنانة يسرا، شيماء سيف، بيومي فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.