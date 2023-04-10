مراسل القاهرة الإخبارية: المستشفيات مغلقة والمرضى بلا علاج بسبب إضراب أطباء بريطانيا

قال محسن حسني مراسل القاهرة الإخبارية من لندن، إن هيئة الإذاعة البريطانية أعلنت أن نحو 350 ألف عملية جراحية غير عاجلة وموعد طبي معرضة للتأجيل أو الإلغاء بسبب إضراب الأطباء، الذي أعلنته النقابة الطبية البريطانية.

إضراب للأطباء يعتبر الأكبر في تاريخ بريطانيا

وأضاف في رسالته على الهواء، أن هذا الإضراب للأطباء يعتبر الأكبر في تاريخ بريطانيا، بينما تضغط الحكومة على الأطباء حديثي التخرج من أجل العمل وإلغاء الإضراب، بينما نقابة الأطباء مصرة على تلبية مطالبها، وهي رفع الرواتب بنسبة 35%، وذلك بسبب التضخم الذي يضرب بريطانيا.

الحكومة وافقت على زيادة الرواتب شريطة وقف الإضراب

وأوضح أن الحكومة وافقت على زيادة الرواتب شريطة وقف الإضراب أولا، حتى قبل إجراء المفاوضات مع ممثلي الأطباء من النقابة، بينما أًصر الأطباء على الاستمرار في الإضراب للضغط على الحكومة، وهم يعتبرون أن هذا الإضراب هو السلاح الوحيد لديهم.

ولفت حسني إلى أن الشهر الماضي أعلن الأطباء إضرابا لمدة 3 أيام، ما أجبر الحكومة وقتها على استدعاء الأطباء الذين خرجوا إلى المعاش، من أجل سد العجز والفجوة في الخدمات الطبية المتوقفة بسبب الإضراب، واتهمت الحكومة الأطباء المضربين بأنهم يعملون ضد صالح المواطن.